До Олександрійського направили загін поліції з метою проведення профілактичних заходів

В смт. Олександрійському з метою проведення профілактичних заходів, за рішенням керівництва обласного главку відомства був направлений зведений загін поліції, до якого увійшли працівники батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Святослав» та дільничні офіцери.

Повідомляє прес-служба ГУНП в Кіровоградській області.

Зазначені профзаходи на території смт. Олександрійське були спрямовані на оздоровлення криміногенної ситуації. “Поліцейські працювали над розкриттям і упередженням крадіжок та інших злочинів, виявленням та припиненням фактів виготовлення і продажу самогону, належним підтриманням публічної безпеки та налагодженням співпраці поліції і населення. У результаті, за кілька днів поліцейські встигли провести особисті прийоми громадян, відвідали мешканців селища за місцем проживання та роботи, поспілкувалися з літніми людьми, вислухали пропозиції щодо покращання ситуації на території та разом визначили шляхи вирішення проблемних питань, які турбують людей, що мешкають у даному населеному пункті”, – йдеться у повідомленні відомства.

За період відпрацювання було складено декілька протоколів щодо виготовлення самогону та попереджено окремих «підприємливих» місцевих жителів.