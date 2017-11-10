До Олександрії не будуть приєднуватися додаткові села

Сьогодні, 10 листопада, у ході проведення сесії Кіровоградської обласної ради депутати більшістю голосів прийняли зміни до Перспективного плану формування територій громад Кіровоградської області.

Відповідно до плану, до Олександрії ввійдуть лише ті населені пункти, які і так фактично перебувають в складі міста: с. Марто-Іванівка, с. Звенигородка, с. Олександро-Степанівка, смт Олександрійське та смт. Пантаївка.

Натомість в Приютівські ОТГ додались сільські ради, які раніше за Перспективним планом формування повинні були ввійти до Олександрії – Андріївська, Новоселівська, Недогарківська, Косівська, Лікарівська та Бандурівська.

Нагадаємо, що до Приютівської ОТГ увійшли Приютівська селищна рада, Головківська, Костянтинівська, Войнівська, Протопопівська, Ізмайлівська сільські ради.