До Олександрії з виставою завітає Кременчуцький студентський театр

26 травня о 18.00 в Олександрійському районному будинку культури відбудеться показ драми «Це все вона!» (16+) за п’єсою Андрія Іванова Кременчуцького народного студентського театру-студії «Лілея» (режисер Катерина Сазонова).

«Це все вона» розповідає про прірву в стосунках батьків та дітей, яка є актуальною завжди. Особливий акцент зроблено на проблемах реального та віртуального спілкування та наслідками занурення в інтрнет-простір.

Дорослий квиток на виставу олександрійці можуть придбати за 20 грн., шолярі ж та студенти можуть поринути в атмосферу п”єси, придбавши квиток за 10 грн.