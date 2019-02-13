До поліції Кіровоградщини було повідомлено про факт порушення виборчого законодавства

До одного з районних відділень поліції Кіровоградської області було повідомлено про факт порушення виборчого законодавства.
Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ГУНП в Кіровоградській області.
Громадянину надійшов дзвінок від невідомої особи з пропозицією зайнятись агітаційною роботою на користь одного з кандидатів у президенти за відповідну винагороду.
Інформацію внесено до ЄРДР за ч. 1 ст.160 ККУ «Підкуп виборця, учасника референдуму».
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