До поліції Кіровоградщини було повідомлено про факт порушення виборчого законодавства

До одного з районних відділень поліції Кіровоградської області було повідомлено про факт порушення виборчого законодавства.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ГУНП в Кіровоградській області.

Громадянину надійшов дзвінок від невідомої особи з пропозицією зайнятись агітаційною роботою на користь одного з кандидатів у президенти за відповідну винагороду.

Інформацію внесено до ЄРДР за ч. 1 ст.160 ККУ «Підкуп виборця, учасника референдуму».