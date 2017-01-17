У зв’язку з великими снігопадами, які пройшли у тому числі й в Олександрії, виникла потреба у залученні додаткової робочої сили для прибирання снігу. Таку інформацію Голосу Громади надала начальник відділу взаємодії з роботодавцями Олександрійського міськрайонного центру зайнятості Н. Фоміна,

До цієї роботи, окрім спеціалізованих підприємств міста та району, які займаються благоустроєм, долучилися й сільськогосподарські підприємства, де також виникла потреба прибрати сніг на прилеглих територіях, не відволікаючи при цьому основний персонал від виробничого процесу.

З метою оперативного добору необхідних працівників для виконання робіт тимчасового характеру, на замовлення ФОП Моцний С.К., Олександрійським міськрайонним центром зайнятості організовано міні-ярмарок вакансій. Під час заходу шукачі роботи мали змогу отримати інформацію про обсяги та строки проведення запланованих робіт на зазначеному підприємстві. У результаті міні-ярмарку вакансій 6 осіб виявили бажання взяти участь у роботах тимчасового характеру.

«Сьогодні зголосилися працювати на нашому підприємстві дві особи, – ділиться керівник підприємства Сергій Моцний. – Саме зараз вони розчищатимуть від снігу та льоду прилеглу територію, господарські приміщення, тік. Одночасно прибиратимуть і складські приміщення тощо».

Загалом у минулому році до громадських та інших робіт тимчасового характеру було залучено 685 безробітних, які перебували на обліку в міськрайонному центрі зайнятості. Це результат співпраці служби зайнятості, місцевих органів влади та роботодавців. Шукачі роботи, хоч і тимчасово, але отримують дієву матеріальну підтримку, у них підвищується мотивація до праці та з’являється шанс закріпитися на постійному робочому місці.