До шкіл Олександрійщини їдуть нові автобуси (ФОТО)

2

Для шкіл Кіровоградщини придбали 11 нових шкільних автобусів, які отримають шість районів в області.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт СБН.

Шкільний транспорт проревізував голова Кіровоградської облдержадміністрації й після цього автобуси вирушили з перевалочного пункту на трасi «Київ – Знам’янка» поблизу Олександрiвки сьогоднi, 12 березня, та попрямували до закладiв освiти.

Читайте також:  На Кіровоградщині збільшується кількість охочих офіційно працевлаштуватися

По два автобуси отримають Олександрiйський, Знам’янський, Маловискiвський, Новоукраїнський райони. По одному автобусу отримають Долинський i Петрiвський райони, а також Великоандрусiвська громада. Ще один автобус має невдовзi отримати Новгородкiвський район.

Нагадаємо, що автобуси для шкіл придбали на кошти залишку освiтньої субвенцiї 2018 року та кошти мiсцевих бюджетiв. Загалом скерували понад 20 мiльйонiв гривень.

Читайте також:  Що показує статистика: чи зростає кількість хворих на ГРИП та ГРВІ серед мешканців Кіровоградщини

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ