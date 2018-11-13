До суду передано обвинувальний акт щодо працівника поліції, який вимагав 20 тис. доларів США

Прокуратура Кіровоградської області передала на розгляд по суті обвинувальний акт за ч.2 ст.369-2 (зловживання впливом) та ч.2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків) Кримінального кодексу України, стосовно працівника поліції, викритого на вимаганні неправомірної вигоди у 20 тисяч доларів США від керівника одного з фермерських господарств за не притягнення останнього до кримінальної відповідальності.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Прокуратури Кіровоградської області.

Нагадаємо, 5 травня 2018 року, старшого оперуповноваженого управління захисту економіки області було затримано після передачі посереднику частини неправомірної вигоди.