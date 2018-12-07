До суду передано справу щодо незаконної торгівлі пальним на території Олександрії

Олександрійська місцева прокуратура завершила досудове розслідування за фактом розташування приватним підприємцем окремого автомобільного газозаправного пункту на території міста.

У ході розслідування було доведено незаконну діяльність газозаправного пункту без розроблення проектної документації на влаштування газового модуля, без затвердження її у встановленому законодавством порядку та без наявності інших дозвільних документів.

Місцевому підприємцю повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України.

Наразі незаконну діяльність газозаправного пункту припинено й направлено обвинувальний акт до Олександрійського міськрайонного суду для розгляду.