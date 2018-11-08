До ТОВ «Олександрійський цукровий завод» протягом року працевлаштовано близко 300 мешканців Олександрійщини

ТОВ «Олександрійський цукровий завод» очолює досвідчений керівник Леонід Третяк. Розташоване підприємство у селищі Приютівка Олександрійського району.

На сьогодні ТОВ «Олександрійський цукровий завод» входить у п’ятірку кращих заводів України і спеціалізується на випуску цукру-піску із цукрових буряків. Підприємство щороку проводить реконструкції обладнання та удосконалює технологічні процеси, піклується про належні умови для працівників.

Товариство плідно співпрацює з Олександрійським міськрайонним центром зайнятості, зокрема з питань підбору персоналу, підвищення кваліфікації необхідних спеціалістів. Крім того, підприємство є одним з активних учасників заходів, які організовуються центром зайнятості і спрямовані на інформаційну та консультаційну підтримку, зокрема з питань ринку праці, чинного трудового законодавства та ін.

Безпосередньо на базі ТОВ «Олександрійський цукровий завод» проводиться професійне навчання безробітних, шляхом стажування на робочому місці з подальшим працевлаштуванням. Це забезпечує отримання ґрунтовних знань, з урахуванням специфіки підприємства, підготовку висококваліфікованих спеціалістів і їх подальше працевлаштування.

Лише цьогоріч було проведено навчання понад 120 безробітних за професіями лаборант хімічного аналізу, слюсар контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, ізолювальник, маляр, електромонтер, транспортувальник шихти та ін.

Упродовж поточного року підприємством подано до центру зайнятості 296 вакансій, з них укомплектовані – 284.

Наразі ТОВ «Олександрійський цукровий завод» працює стабільно, тож і результат від співпраці позитивний.