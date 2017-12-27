До України – тільки з відбитками пальців. Почав діяти указ про біометричний прикордонний контроль для іноземців

Сьогодні у тестовому режимі запрацювали перші пункти біометричного контролю на кордоні з Росією – про це повідомили вітчизняні ЗМІ. В основних пунктах пропуску застосовують спеціальні мобільні комплекси. Такі заходи були введені для перевірки готовності українських прикордонників до повномасштабного старту біометричного контролю, запланованого на 1 січня 2018 року.

Нагадаємо, 2 вересня набув чинності указ Президента України Петра Порошенка про введення у 2018 році біометричного контролю для в’їзду в нашу країну іноземців, зокрема – громадян Російської Федерації.

Раніше в ефірі одного з українських телеканалів радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк повідомив, що на українсько-російському кордоні системою біометричного контролю обладнали 157 пунктів пропуску. Тобто, ними закрита уся ділянка кордону з Росією. 126 із цих пунктів під’єднано до бази даних Інтерполу. Шкіряк передбачає, що до кінця цього року або на початку наступного до баз Інтерполу також підключать інші пункти пропуску. За його словами, біометричний контроль необхідний у місцях ймовірного нелегального перетину кордону правопорушниками і контрабандистами.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков також раніше заявляв, що система фіксації біометричних даних на прикордонних пунктах пропуску почне працювати вже з нового року. За його словами, система допоможе Україні ввійти до десятки країн з найкращою верифікацією осіб, що перетинають кордон.

А сьогоні в телеефірі “Сніданку з 1+1” глава Міністерства закордонних справ Павло Клімкін розповів, як працюватиме біометричний контроль для росіян у наступному році.

За його словами, з нового року у 157 міжнародних пунктах пропуску для наземного транспорту та в аеропортах запрацює нова система фіксації біометричних даних. Вона не лише дозволяє контролювати термін перебування прибулих в Україні, але й під’єднана до баз Інтерполу. Перевірятимуть паспорти, ID-картки, водійські посвідчення і навіть техпаспорти. Технічні проблеми з в’їздом в Україну можуть виникнути лише у туристів, які не мають біометричних паспортів.

Механізм в`їзду росіян до України міністр пояснив просто: “Спочатку біометрика, потім – заява, що вони будуть заїжджати на нашу територію, а потім – це контроль на нашій території”. Глава МЗС уточнив, що від 1 січня запрацює найперше біометричний етап.

П. Клімкін зауважив, що якщо цей механізм загалом не спрацює, тоді постане необхідність введення візового режиму з Росією за біометричними паспортами.