До уваги користувачів житлової субсидії м. Олександрії!

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Наступного тижня, з 10 по 12 грудня поточного року буде проводитись видача повідомлень про призначення субсидії на зимовий період.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міськради.

Мешканці міста для отримання повідомлень можуть звернутися за наступними адресами:

  • вул.Першотравнева, 9 (приміщення територіального центру соціального обслуговування) для громадян, які мешкають в приватному секторі;
  • пр.Соборний, 117 (колишній ЖЕК № 5) для громадян, які мешкають в багатоквартирних будинках та ОСББ за адресами колишніх ЖЕКів №3, 4, 5;
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вул.Шевченка, 109 (приміщення управляння праці та соціального захисту населення) для громадян, які мешкають в багатоквартирних будинках та ОСББ за адресами колишніх ЖЕКів №1,2;

Видача повідомлень буде проводитись за графіком роботи територіального центру, колишнього ЖЕКу №5 та Управління.

  • пров.Б.Білого, 6 (колишній ЖЕК № 6) для громадян, які мешкають за адресою колишнього ЖЕКу №6 згідно графіка роботи ЖЕКу.
  • Мешканці с.Марто-Іванівки, с. Звенигородки отримають повідомлення в приміщення селищної ради.
  • Мешканці смт. Димитрове в приміщення місцевого Будинку культури.
  • Мешканці смт. Пантаївка в приміщені селищної ради.
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