До уваги користувачів житлової субсидії м. Олександрії!

Наступного тижня, з 10 по 12 грудня поточного року буде проводитись видача повідомлень про призначення субсидії на зимовий період.
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міськради.
Мешканці міста для отримання повідомлень можуть звернутися за наступними адресами:
- вул.Першотравнева, 9 (приміщення територіального центру соціального обслуговування) для громадян, які мешкають в приватному секторі;
- пр.Соборний, 117 (колишній ЖЕК № 5) для громадян, які мешкають в багатоквартирних будинках та ОСББ за адресами колишніх ЖЕКів №3, 4, 5;
вул.Шевченка, 109 (приміщення управляння праці та соціального захисту населення) для громадян, які мешкають в багатоквартирних будинках та ОСББ за адресами колишніх ЖЕКів №1,2;
Видача повідомлень буде проводитись за графіком роботи територіального центру, колишнього ЖЕКу №5 та Управління.
- пров.Б.Білого, 6 (колишній ЖЕК № 6) для громадян, які мешкають за адресою колишнього ЖЕКу №6 згідно графіка роботи ЖЕКу.
- Мешканці с.Марто-Іванівки, с. Звенигородки отримають повідомлення в приміщення селищної ради.
- Мешканці смт. Димитрове в приміщення місцевого Будинку культури.
- Мешканці смт. Пантаївка в приміщені селищної ради.