До уваги користувачів житлової субсидії м. Олександрії!

Наступного тижня, з 10 по 12 грудня поточного року буде проводитись видача повідомлень про призначення субсидії на зимовий період.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міськради.

Мешканці міста для отримання повідомлень можуть звернутися за наступними адресами:

вул.Першотравнева, 9 (приміщення територіального центру соціального обслуговування) для громадян, які мешкають в приватному секторі;

пр.Соборний, 117 (колишній ЖЕК № 5) для громадян, які мешкають в багатоквартирних будинках та ОСББ за адресами колишніх ЖЕКів №3, 4, 5;

вул.Шевченка, 109 (приміщення управляння праці та соціального захисту населення) для громадян, які мешкають в багатоквартирних будинках та ОСББ за адресами колишніх ЖЕКів №1,2;

Видача повідомлень буде проводитись за графіком роботи територіального центру, колишнього ЖЕКу №5 та Управління.