До уваги олександрійським субсидіантам: нові зміни у нарахуванні субсидій

Постановою Кабінету Міністрів України №373 від 17 квітня 2019 року внесено ряд змін до порядку надання субсидії, а тому призначення субсидії з 1 травня буде проводитися з урахуванням цих змін.

Скасовано норму, згідно з якою громадянам, яким було призначено субсидію до 31 грудня 2018 року, необхідно було звертатися з новими заявами і деклараціями.

Тобто, у травні 2019 року житлова субсидія призначається на наступний період домогосподарствам, які одержували субсидію в опалювальному періоді і у яких відсутня заборгованість за житлово-комунальні послуги понад місяць (за березень) АВТОМАТИЧНО без подання нових заяв і декларацій. Причому субсидія буде призначена у готівковій формі. Житлова субсидія призначатиметься також у готівковій формі автоматично і тим громадянам, які не змогли вчасно отримати готівкову субсидію через складні життєві обставини, спричинені інвалідністю, віковим станом здоров’я, а також тим, у кого виникла заборгованість за житлово-комунальні послуги через недофінансування або відсутність фінансування готівки.

ПОВТОРНО із заявами і деклараціями повинні звернутись:

– орендарі житла;

– внутрішньо переміщені особи;

– домогосподарства, яким субсидію було призначено не на всіх зареєстрованих осіб;

– домогосподарства, де є працюючі особи працездатного віку, в яких або відсутні доходи, або вони менші мінімальної заробітної плати;

– якщо у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства відбулися зміни протягом останнього року.

Таким громадянам субсидія буде призначена у готівковій формі при

умові відсутності заборгованості по сплаті за житлово-комунальні послуги.

СУБСИДІАНТИ, ЯКІ ОТРИМУВАЛИ СУБСИДІЮ У БЕЗГОТІВКОВІЙ ФОРМІ, ПРИ УМОВІ ВІДСУТНОСТІ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ЖКП, ТАКОЖ БУДУТЬ ПЕРЕВЕДЕНІ НА ГОТІВКОВУ ФОРМУ.

Для тих, хто звернуться вперше, субсидія буде призначатись у безготівковій формі через АТ «Ощадбанк».

У разі отримання інформації станом на 01.05.2019 року про заборгованість понад місяць по сплаті за комунальні послуги, житлова субсидія на наступний сезон не призначається, про що управління соціального захисту населення проінформує громадян відповідними повідомленнями. Якщо протягом двох місяців з дати отримання повідомлення про відмову в призначені житлової субсидії на наступний сезон громадянин документально підтвердив сплату заборгованості або уклав договір про її реструктуризацію, житлова субсидія призначається з початку такого сезону. У випадку, коли протягом цих двох місяців громадянин не встиг сплатити заборгованість або укладати договір (умову) реструктуризації, субсидія призначається з місяця, наступного за тим, в якому було сплачено борг та подано заяву і декларацію. Така субсидія буде переведена на безготівкову форму монетизації через АТ «Ощадбанк».

У тих громадян, в яких після перерахунку з 1 травня 2019 року житлова субсидія становить 0,00 грн, вважатиметься непризначеною, тому таким громадянам щоб отримати житлову субсидію на опалювальний період, потрібно буде подати нову заяву і декларацію.

Громадяни, які звернулися за призначенням житлової субсидії з 1 січня 2019 року, субсидія призначена в безготівковій формі. Щоб отримати інформацію про рух коштів призначеної субсидії, громадяни повинні звертатися в АТ «Ощадбанк», де матимуть змогу дізнатися, куди і в якому розмірі була перерахована сума призначеної субсидії та її залишок на обліковому записі одержувача житлової субсидії. Цю інформацію громадяни також можуть самостійно дізнатися, зареєструвавшись на офіційному сайті «Ощадбанку» в розділі субсидії, особистий кабінет.