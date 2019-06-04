До уваги олександрійців! Злочинці вигадали нову аферу з банкоматами

Аферисти вигадали нову схему викрадання грошей користувачів банківських установ.

Афера злочинців полягає у тому, що на місце видачі готівки крадії кріплять спеціальну накладку. Коли готівка порахована й видається банкоматом «винахід» затримує гроші.

Саме в цей час, коли клієнт банку з’ясовує причину в оператора – злочинці знімають накладку й забирають готівку.

Тож, потрібно ретельно оглядати банкомат перед операцією знаття готівки.