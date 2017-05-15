До уваги осіб, які переміщуються на Кіровоградщину з тимчасово окупованої території – Олександрійський міськрайонний центр зайнятості інформує

З метою сприяння зайнятості громадян, зокрема, з числа осіб, які переміщуються на Кіровоградщину з тимчасово окупованої території, їм надається широкий спектр соціальних послуг з урахуванням їхніх можливостей, інтересів, професійного досвіду тощо. Зокрема, це: підбір підходящої постійної або тимчасової роботи; організація професійної підготовки або перепідготовки, підвищення кваліфікації; надаються організаційна, правова та фінансова підтримка безробітним, які виявили бажання розпочати підприємницьку діяльність, а також профорієнтаційні, інформаційні послуги, ін.

«У кожному конкретному випадку вибір клієнта отримати ту чи іншу послугу залежить від його бажання та мети звернення до центру зайнятості, де фахівці завжди готові їм допомогти зорієнтуватися в сучасних умовах ринку праці, набути впевненості, визначити шляхи подолання перешкод у пошуку роботи та працевлаштуватися», − зазначає Ірина Мукієнко, директор Олександрійського міськрайонного центру зайнятості.

Наприклад, пан Вадим, який раніше тривалий час працював електрослюсарем на шахті, був змушений разом зі своєю родиною переїхати з тимчасово окупованої території до міста Олександрії, що на Кіровоградщині. Звісно, майже катастрофічна ситуація для людини, яка в мить залишилася без рідної домівки, улюбленої роботи, засобів до існування, друзів, а ще й до того – інвалідність в результаті різкого погіршення стану здоров´я. Але, незважаючи на цю ситуацію, чоловік прагнув повернутися до трудової діяльності. По допомогу в працевлаштуванні він звернувся до Олександрійського міськрайонного центру зайнятості, за сприяння якого отримав роботу в «ПКП «Кран – Сервіс».