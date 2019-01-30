До уваги роботодавців! 31 січня – останній день подання звіту про працевлаштування квотних категорій громадян

Не пізніше 1 лютого після звітного року роботодавці повинні надати до державної служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

Зазначену звітність зобов’язані надавати підприємства, установи та організації незалежно від форми власності з чисельністю штатних працівників від 8 осіб (раніше цей обов’язок був для підприємств з чисельністю працівників понад 20 осіб).

Кожен роботодавець повинен знати, яких громадян він зобов’язаний прийняти на роботу за квотою. Квота – це чисельність осіб пільгової категорії, які повинні бути працевлаштовані на це підприємство.Категорії осіб, яким надаються додаткові гарантії зі сприяння у працевлаштуванні, зазначені у статті 14 Закону України «Про зайнятість населення». Статус таких громадян повинен підтверджуватися документами відповідно до діючих нормативних документів.

Роботодавці повинні виконувати норматив працевлаштування громадян, зазначених у частині першій статті 14 ЗаконуУкраїни «Про зайнятість населення» (крім осіб з інвалідністю), у розмірі:

5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік для підприємств, установ та організацій з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб;

не менше однієї особи у середньообліковій чисельності штатних працівників для підприємств, установ та організацій з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб для працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» залишилося 10 і менше років.

Зверніть увагу, вимога щодо виконання вищезазначеної квоти поширюється лише на тих роботодавців, організаційно-правову форму господарської діяльності яких можна визначити як підприємство, установа та організація. Тобто на фізичних осіб – підприємців ця норма не поширюється.

Статтею 53 ЗУ «Про зайнятість населення» передбачено тільки штраф за кожну необґрунтовану відмову в працевлаштуванні зазначених осіб у межах відповідної квоти у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення.Отже, штраф може бути накладено, якщо протягом року невиконана квота та одночасно мала місце необґрунтована відмова в працевлаштуванні осіб, що мають додаткові гарантії в працевлаштуванні.