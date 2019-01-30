До уваги роботодавців! 31 січня – останній день подання звіту про працевлаштування квотних категорій громадян

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Не пізніше 1 лютого після звітного року роботодавці повинні надати до державної служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

Зазначену звітність зобов’язані надавати підприємства, установи та організації незалежно від форми власності з чисельністю штатних працівників від 8 осіб (раніше цей обов’язок був для підприємств з чисельністю працівників понад 20 осіб).

Кожен роботодавець повинен знати, яких громадян він зобов’язаний прийняти на роботу за квотою. Квота – це чисельність осіб пільгової категорії, які повинні бути працевлаштовані на це підприємство.Категорії осіб, яким надаються додаткові гарантії зі сприяння у працевлаштуванні, зазначені у статті 14 Закону України «Про зайнятість населення». Статус таких громадян повинен підтверджуватися документами відповідно до діючих нормативних документів.

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Роботодавці повинні виконувати норматив працевлаштування громадян, зазначених у частині першій статті 14 ЗаконуУкраїни «Про зайнятість населення» (крім осіб з інвалідністю), у розмірі:

  • 5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік для підприємств, установ та організацій з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб;
  • не менше однієї особи у середньообліковій чисельності штатних працівників для підприємств, установ та організацій з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб для працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» залишилося 10 і менше років.
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Зверніть увагу, вимога щодо виконання вищезазначеної квоти поширюється лише на тих роботодавців, організаційно-правову форму господарської діяльності яких можна визначити як підприємство, установа та організація. Тобто на фізичних осіб підприємців ця норма не поширюється.

Статтею 53 ЗУ «Про зайнятість населення»  передбачено тільки штраф за кожну необґрунтовану відмову в працевлаштуванні зазначених осіб у межах відповідної квоти у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення.Отже, штраф може бути накладено, якщо протягом року невиконана квота та одночасно мала місце необґрунтована відмова в працевлаштуванні осіб, що мають додаткові гарантії в працевлаштуванні.

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