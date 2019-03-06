До уваги звільнених працівників державних структур Олександрійщини

Прокуратура Кіровоградської області попереджає, що після звільнення з посад органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, правоохоронних структур залишається обов`язковим подання щорічних електронних декларацій.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Прокуратури у Кіровоградській області.

Працівники прокуратури області постійно здійснюють аналіз стану законності у сфері запобігання корупції з метою попередження корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень у публічній і приватній сферах суспільних відносин.

З початку року за результатами перевірок вже складено 6 протоколів про вчинення колишніми працівниками поліції адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією.