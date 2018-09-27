До відома водіїв Олександрії: вступили в силу нові зміни з правил паркування

Про нововведення у правилах зупинки, стоянки та паркування автомобілів розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України Олексій Білошицький.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Національної поліції.

Отже, відтепер уповноважені особи зможуть виносити постанови по справі про адміністративне правопорушення без участі особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, тобто чекати водія, щоб виписати йому штраф.

Таким чином, патрульні зобов’язані розмістити на лобовому склі транспортного засобу копію постанови про притягнення до адміністративної відповідальності обо повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності, якщо не вдалося встановити особу водія.

Олексій Білошицький наголосив, що згідно із законом автомобіль можуть евакуювати у таких випадках:

Транспортний засіб поставлено на проїзній частині у два та більше рядів;

2. Розташовано у заборонених Правилами дорожнього руху місцях зупинки або стоянки, зокрема:

а) на залізничних переїздах;

б) на трамвайних коліях;

в) на естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними, у тунелях;

г) на пішохідних переходах і ближче 10 метрів до них з обох боків, крім випадків зупинки для надання переваги в русі;

д) тощо;

3. Своїм розташуванням робить неможливим рух інших транспортних засобів або створює перешкоду для руху пішоходів, у тому числі, осіб з інвалідністю на спеціальних засобах пересування та пішоходів із дитячими колясками;

4. Розташовано на виділеній смузі для руху громадського маршрутного транспорту;

5. Розташовано на позначеній відповідними дорожніми знаками та/або дорожньою розміткою велодоріжці;

6. Перешкоджає руху або роботі снігоприбирального та іншого технологічного комунального транспорту у разі запровадження надзвичайного стану або у разі оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації;

7. Порушує схему паркування транспортних засобів таким чином, що він блокує проїзд по двох або більше смугах руху.

При тимчасовому затриманні транспортного засобу місце розташування такого транспортного засобу буде фіксуватися в режимі фотозйомки (відеозапису), а інформація про тимчасове затримання транспортного засобу буде надсилатися на електронну пошту чи мобільний телефон, який зазначено під час реєстрації транспортного засобу.

Також, аби повернути тимчасово затриманий транспортний засіб, треба буде сплатити штраф за вартості послуги із його транспортування та зберігання.