До яких фахівців медичних закладів олександрійці звертаються найчастіше

За кількістю звернень олександрійців до лікувальних установ міста можна сказати наступне.

В першу чергу мешканці районного центру звертаються за первинною медичною допомогою, що охоплює загальне обстеження, діагностику та лікування поширених хвороб, травм, отруєнь, ведення патологічних та фізіологічних (під час вагітності) станів та за наданням невідкладної допомоги.

Відтак, звернення, консультації, огляди та дослідження далі відбуваються у вузькопрофільних спеціалістів, таких як невропатолог, окуліст, хірург, гінеколог тощо. Подальше лікування відбувається за власним бажання на підставі направлення від сімейного лікаря-терапевта.

За словами директора міської поліклініки Сергія Дячука, лікарі первинної ланки та лікарі вузького профілю не можуть порівнюватися в кількості звернень, які показують статистичні дані.

