Цього тижня до Олександрії прийшло потепління і сніг та лід, що майже всю зиму не давали жителям міста “твердо стояти на ногах”, почав перетворюватись на калюжі.

Сьогодні ж, 23 лютого олександрійці почали помічати на вулицях міста і комунальників, що почали відколювати лід на обочинах.

Так, поодинокі групи робітників в жовтих жилетах з мітлами та іншим нехитрим реманентом тепер намагаються відколупати залишки льоду та змести талу воду з тротуарів, ймовірно, задля підвищення комфорту при пересуванні містом.

Користь та якість таких таких дій, правда, залишає сподіватися на краще.