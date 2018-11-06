Додаткову освітню субвенцію отримають 7 територій області

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24 жовтня Уряд прийняв рішення про збільшення освітньої субвенції на 27,5 мільйонів гривень. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

Освітню субвенцію отримають території, яким не вистачило таких видатків.

Державна підтримка надійде в Олександрію, Кропивницький, Знам’янку, Світловодськ, Онуфріївський район, Компаніївську та Новоукраїнську ОТГ.

Остаточне узгодження вказаних територій відбудеться 7 листопада.

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