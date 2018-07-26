Домашнє насильство: як протидіяти?

Домашнє насильство поділяється на фізичне, сексуальне, психологічне та економічне. Так, фізичне, полягає в заподіянні тілесних ушкоджень, незаконному позбавлення волі, мордування, залишення в небезпеці, ненадання допомоги та заподіяння.

Сексуальне – будь-які діяння сексуального характеру, вчинені без згоди особи, а психологічне в словесних образах, погрозах, приниженні. Також є економічне насильство, як то умисне позбавлення житла, їжі, одягу, коштів чи документів, перешкоджання в отриманні лікування, заборона працювати, примушування до праці, заборона навчатися.

Та що робити, якщо ви стали жертвою будь-якого з видів домашнього насильства? Одразу викликати поліцію – 102! Звернутися на «гарячу лінію» – 116-123, яка працює цілодобово та безкоштовно в межах України. Якщо ж ви стали свідком насильства стосовно дитини – негайно повідомте про це службу у справах дітей!

Якщо ж ви постраждали від домашнього насильства то матимете гарантований правовий захист, правові послуги призначеного адвоката (юриста) оплатить держава. В цьому випадку ви можете звернутися до центру з надання вторинної правової допомоги.

Якщо ви стали свідком домашнього насильства щодо своїх близьких, рідних, знайомих, звертайтеся до поліції!

Також якщо у вас виникли питання, можете звернутися до Єдиного конткт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером телефону 0 800 213 103.

За матеріалами офіційно сайту Міністерства юстиції