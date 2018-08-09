Допомога по безробіттю: протягом якого часу, після звільнення необхідно зареєструватися у центрі зайнятості як безробітний і які документи для цього потрібні?

Порядком реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 198, зокрема передбачено, що реєстрація в центрі зайнятості проводиться за умови пред’явлення паспорта громадянина України, облікової картки платника податків, трудової книжки, диплома або іншого документа про освіту.

Законодавством не встановлено граничних термінів звернення до служби зайнятості після звільнення з роботи, але необхідно враховувати, що згідно статті 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (далі – Закон) право на допомогу по безробіттю, залежно від страхового стажу, мають застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше ніж шість місяців за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Інші особи мають право на допомогу по безробіттю у мінімальному розмірі, встановленому правлінням Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Крім того повідомляємо, що статтею 31 Закону передбачено, що у разі звільнення останнього місця роботи за угодою сторін, тривалість виплати допомоги по безробіттю скорочується на 90 календарних днів. При цьому виплата починається на 8 день та становить 270 днів.