Допомогав по господарству, а потім пограбував. Олександрійцеві, причетному до пограбування загрожує до 6 років позбавлення волі

Допомогав по господарству, а потім вирішив пограбувати. До відділення поліції надійшло повідомлення з лінії 102 про те, що у місті Новомиргород скоєно грабіж стосовно 76-річної місцевої жительки. Повідомляє ГУНП в Кіровоградській області.

Житель Олександрії, який раніше навчався у Новомиргородському районі, інколи допомагав жінці порядкувати по господарству за оплату. Олександрієць прийшов до домоволодіння пенсіонерки з тією ж метою – заробити трохи коштів. Зайшовши до подвір’я, ударив у вікно будинку і розбив його. А коли господарка вийшла, побачив у неї мобільний, яким вирішив заволодіти. Зловмисник вихопив телефон із рук потерпілої та зник із місця вчинення кримінального правопорушення.

Зазначимо, що чоловік вже був раніше судимий за майнові та злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів.

Чоловіка затримали, за вчинене особі загрожує покарання – до 6 років позбавлення волі.

Наразі олександрійцеві повідомлено підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Розслідування за цим фактом триває.