Допоможемо разом. Мамі 6-річної дівчинки потрібна допомога

З проханням допомогти молодій жінці, матері 6-річної дівчинки до Голосу Громади звернулися друзі Чурсанової Олесі.

У травні 2017 року лікарі Кіровоградського обласного онкологічного діспансеру діагностували в молодої жінки лімфому Ходжкіна (лімфогранулематоз) другої стадії.

На даному етапі вона потребує проведення курсів поліхіміотерапії, разом з тим потрібні послідовні діагностики та ліки. Лікарі дають усі шанси на повноцінне одужання Олесі. Проте лікування є довготривалим та дороговартісним. Вже на сьогодні на обстеження було витрачено близько 15000 гривень.