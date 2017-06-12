Допоможемо разом. Мамі 6-річної дівчинки потрібна допомога

З проханням допомогти молодій жінці, матері 6-річної дівчинки до Голосу Громади звернулися друзі Чурсанової Олесі.
У травні 2017 року лікарі Кіровоградського обласного онкологічного діспансеру діагностували в молодої жінки лімфому Ходжкіна (лімфогранулематоз) другої стадії.
На даному етапі вона потребує проведення курсів поліхіміотерапії, разом з тим потрібні послідовні діагностики та ліки. Лікарі дають усі шанси на повноцінне одужання Олесі. Проте лікування є довготривалим та дороговартісним. Вже на сьогодні на обстеження було витрачено близько 15000 гривень.
Олеся є студенткою Уманського державного педагогічного університету ім.П.Тичини та самотужки виховує 6-річну доньку, тому невзмозі оплатити вартість лікування.
Допомогти молодій мамі – карта Приват банку 5168 7572 2282 6754 на ім’я Чурсанова Олеся Валеріївна.
Не будьмо байдужими до чужої біди!!!