Дорогу територіального значення Т-12-18, що проходить через селище Нова Прага вже ввели в експлуатацію. “На 13,2 кілометрах вказаної дороги провели поточний середній ремонт. За кілька місяців ліквідували пучини, провели ямковий ремонт, укріпили основу, влаштували вирівнюючий та верхній шари асфальтобетону. Також влаштували узбіччя, нанесли розмітку та сучасні пішоходні переходи. У планах на наступний рік – відремонтували другу ділянку дороги та поєднати два райони безпечним сполученням”, – йдеться у повідомленні прес-служби САД в Кіровоградській області. Виконання робіт перевірив також голова Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко.

Загальна вартість ремонтування вказаного об’єкту склала 32,5 млн грн. Як зазначив начальник Служби автомобільних доріг в області В.Коюденко, усі роботи були виконані вчасно, до того ж вдалося зекономити близько 7 млн грн за рахунок того, що ціни трималися на рівні нижчому, ніж вказаний в граничній вартості на випадок здорожчання матеріалів.