Дороги на Олександрійщині продовжать ремонтувати

Днями відбулось засідання Бюджетного комітету Верховної ради України, під час якого представники Кіровоградської області – заступник голови облдержадміністрації Андрій Коломіцев та начальний служби автомобільних доріг області Вадим Коюденко захистили проект поточного ремонту об’єктів, фінансування яких відбудеться за рахунокекспериментальних коштів. Повідомляє сайт Олександрійської РДА та САД у Кыровоградськый області.

Протягом двох днів члени комітету розглядали перелік запропонованих Кіровоградщиною об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автодоріг загального користування.

“Нам з Андрієм Олександровичем вдалося вчора захистити проекти ремонтів на суму 215 мільйонів, – повідомляє начальник служби Вадим Коюденко. – Це гроші, отримані від реалізації так званого митного експерименту, митні кошти. За них ми доробимо вже розпочатий ремонт на трьох ділянках М-04 та розпочнемо роботи на наступних ділянках цієї дороги та інших доріг в Олександрійському напрямку до самого кордону з Дніпропетровською областю”.

Виділені кошти будуть витрачені на завершення ремонту по автомобільній дорозі М-04 Знам’янка-Луганськ-Ізварине витратять 14,4 мільйони, а також 44,3 мільйонів – на продовження ремонту на цій же ділянці дороги. Також з вказаної суми на завершення поточного ремонту автодороги М-22 Полтава-Олександрія виділять 108,8 мільйонів гривень та 33,9 мільйонів гривень на дорогу Новгородка-станція Шарівка-Нова Прага.

Окрім цього в області на виконання поточного середнього ремонту ділянки автомобільної дороги М-12 Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка – 3,56 млн гривень та більше 10 мільйонів на такий же ремонт територіальної дороги Городище-Шпола-Новоукраїнка-Бобринець-Устинівка.