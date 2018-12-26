Дороги в Олександрії розчищають від снігу та снігових заметів (ФОТО)

У наслідок негоди, що вирувала близько двух діб, вулиці міста засипало та замело значною кількістю снігу, сильними поривами вітру зламано чимало гілок і дерев, у деяких місцях пошкоджено електричні мережі.

Наразі головні вулиці міста розчищені від снігових завалів, автобуси вийшли на маршрути.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.

Наразі тривають роботи олександрійських комунальників з розчищення вулиць, автобусних зупинок, дворів та тротуарів в Олександрії. Власники магазинів, кафе й офісів долучаються до розчищення прилеглих територій до своїх об’єктів господарювання.

