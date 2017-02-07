З 7 по 10 лютого в Кіровоградській області, зокрема і на Олександрійщині очікується значне похолодання. Як повідомляє Український гідрометеорологічний центр, на Кіровоградщині прогнозують -10…-15°С, а вночі 10 лютого очікується аж -20°С.

Крім цього, наразі на дорогах області вже з 21:00 6 лютого до 5:00 7 лютого на забезпечені безпечного проїзду працювали 74 механізми, з яких 35 плужних та піскорозкидачів, а також 108 дорожніх робітників.

Техніка ж продовжує працювати на подоланні зимової слизькості, тож прес-служба САД у Кіровоградській області нагадує водіям, що надання пріоритету руху спецтехніки прискорить темпи її роботи.