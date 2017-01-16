Дорожники області ліквідовують слизькість на дорогах

Проїзд автодорогами загального користування на Кіровоградщині забезпечено. Про це повідомляє прес-служба САД у Кіровоградській області.
Так, дорожники повідомляють, що місцями на дорогах ожеледиця та мокре покриття.
Вночі на забезпеченні безпечного проїзду працювали 105 механізмів, з яких 3 автогрейдери та бульдозери, 62 одиниці плужних та піскорозкидачів, а також 127 робітників дорожніх підприємств.
Читайте також: У Кропивницькому чоловік отруївся чадним газом та потруїв сусідів через вентиляцію (ВІДЕО)
На разі техніка продовжує працювати на подоланні зимової слизькості.