Дорожники області ліквідовують слизькість на дорогах

Проїзд автодорогами загального користування на Кіровоградщині забезпечено. Про це повідомляє прес-служба САД у Кіровоградській області.

Так, дорожники повідомляють, що місцями на дорогах ожеледиця та мокре покриття.

Вночі на забезпеченні безпечного проїзду працювали 105 механізмів, з яких 3 автогрейдери та бульдозери, 62 одиниці плужних та піскорозкидачів, а також 127 робітників дорожніх підприємств.

На разі техніка продовжує працювати на подоланні зимової слизькості.