Дорожники проводять весняний ремонт та прибирання доріг Кіровоградщини

З приходом весни у дорожників більшає роботи – і сміття прибрати, і знаки оновити, і розбиті дороги полагодити. Щоденно на замовлення Служби автомобільних доріг щоденно на аварійному ямковому ремонті працюють близько двох десятків бригад на основних дорогах державного значення загального користування.

З настанням перших теплих та весняних днів працівники служби автодору розпочали активну роботу на автошляхах у Кіровоградській області.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт САД у Кіровоградській області.

З початку року авто дорожники області облаштували понад 14 тисяч квадратних метрів вибоїн.

Останнім часом вибоїни на дорогах переважніше ремонтують гарячою асфальтобенною сумішшю, яку виробляють на власних АБЗ.

У САД Кіровоградщини попереджають, що аварійний ямковий ремонт – це вимушена міра, і чи не єдиний спосіб зберегти мережу у проїжджому стані, адже до 2022 року відбудеться капітальний ремонт та реконструкція доріг на Кіровоградщині.

Аварійні ремонтні роботи виконуються в рамках експлуатаційного утримання доріг.

