Станом на 8.00 29 грудня проїзд автомобільними дорогами Кіровоградщини забезпечений у повному обсязі. Про це повідомляє прес-служба САД у Кіровоградській області.

Дорожнє покриття місцями мокре, місцями ожеледиця. Температура повітря 0..-2⁰ С.

На подоланні зимової слизькості цієї ночі працювали 61 механізм та 72 робітники.

На разі місцями сніжить, тож Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області звертається до водіїв буди вкрай уважними за кермом та виконувати ризикованих маневрів.

Телефон диспетчера, за яким можна повідомити про виникнення надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах загального користування: (0522) 37-89-73 (цілодобово).

У разі погіршення дорожньої обстановки прохання надавати пріоритет руху дорожньої техніки для розчистки шляху.