Друга перемога поспіль: «Олександрія» вдома обіграла «Зорю»

В суботу, 28, липня на КСК «Ніка» підопічні Шарана з мінімальною перевагою перемогли «Зорю». Вирішальний і єдиний гол у ворота гостей на 84 хвилині забив, після результативної передачі Василя Грицука, Євген Банада.

Нагадаємо, що в першому матчі Української Прем’єр-Ліги «Олександрія», на виїзді, перемогли «Карпати» з рахунком 0:2.

Наступний матч підопічні Шарана зіграють на виїзді проти «Десни» з Чернігова. Матч проходитиме на стадіоні імені Юрія Гагаріна.

Наразі, Олександрія входить до трійки лідерів УПЛ, маючи, за підсумками двох матчів, однакову кількість очок з «Динамо» та «Шахтарем».