Друга спроба: оголошено повторний тендер на капремонт Звенигородського шосе

Оголошення про проведення повторного тендеру на виконання капітального ремонту Звенигородського шосе опублікували сьогодні на сайт публічних закупівель Prozorro.

В порівнянні з першим тендером умови закупівлі послуги не змінилися. Очікувана вартість ремонту становить 9 547 194 гривень.

Замовником робіт виступає департамент інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації

Зазначимо, що перший тендер на проведення капітального ремонту Звенигородського шосе в Олександрії оголосили 12 липня. Проте, через подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій аукціон не відбувся.