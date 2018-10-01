Друга спроба «Україночки»: магазин так і не продали

Торги на майданчику системи електронних торгів арештованим майном заплановані на сьогодні так і не відбулись через відмову в допуску до аукціону учасників. Повідомляє Голос Громади з посиланням на СЕТАМ.

Зазначимо, що приміщення магазину «Україночка», загальною площею 328 квадратних метрів, що розташований по вулиці Іллі Зверева в мікрорайоні Перемога, вперше спробували продати 30 серпня. Проте, аукціон не відбувся через відмову усім учасникам, що подали заявки, на участь у торгах. А приміщення магазину знову виставили на продаж.

Другі торги мали відбутися сьогодні, 1 жовтня, але знову аукціон не відбувся через відмову усім двом учасникам, що подали заявки. Причини відмови невідомі.

Додамо, що будівля магазину знаходиться в задовільному стані – встановлені металопластикові вікна та двері, обладнана водогоном, каналізацією. Стартова ціна за лот становить 569 482 гривень, а крок аукціону становить 11 389 гривень.

Приміщення є предметом іпотеки та реалізується на торгах за борги власника.