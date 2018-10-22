Другий Державний пожежно-рятувальний загін м. Олександрії змагалися за титул «Найсильніший рятувальник»

Протягом трьох діб на території Кіровоградського учбового центру проходив чемпіонат Кіровоградської області, в якому брали участь усі пожежні – загони області.
Збірна команда Олександрійського Другого Державного пожежно-рятувального загону також взяла участь.
За умовами естафет, рятувальники повинні були пробігти одиночний забіг,
командний забіг в складі п’яти чоловік та в тандемі.
Всього змагалися понад 20 команд. В особистому заліку прийняли участь більше ста рятувальників.
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