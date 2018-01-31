Другий етап Спартакіади, присвячений 18-й річниці з дня заснування компанії ТОВ «УкрАгроКом», пройшов минулої суботи, 27 січня, в спортивних залах Олександрійського колегіуму.

У змаганнях з волейболу продовжили боротьбу 9 команд. Про це кореспонденту Голосу Громади розповів директор ДЮСШ “Колос” Юрій Котов.

У підсумку перші місця у підгрупах посіли команди: центрального офісу ТОВ “УкрАгроКом”, Елеватора ТОВ “УкрАгроКом” та Новоукраїнський район, які 11 лютого у фіналі Спартакіади розіграють призові місця.

Інтригуючи пройшли змагання за 4 – 9 місця, які між собою роздили:

ТОВ “Агро Альянс Гриф – П” – 9 місце;

ТОВ “АФ МТС Техагропром” – 8 місце;

ТОВ “Гермес – Трейдінг” – 7 місце;

с. Михайлівка відділок № 5 – 6 місце;

Елеватор ПАТ “Шарівське” – 5 місце;

ТОВ “Олександрійський цукровий завод” – 4 місце

4-го лютого (вже цієї неділі) о 9-й годині в Олександрійському колегіуму (НВК №20) відбудуться змагання зі стрітболу (баскетбол 3Х3).