В Олександрії знову ДТП, цього разу з наслідками

292

Сьогодні близько 7:30 сталася аварія по вул.Шевченка біля кафе «Аист». Як стало відомо, зіткнувся грузовик ЗІЛ з легковим авто «OPEL Omega». Інформує Голос Громади з посиланням на сайт ДСНС

В ДТП постраждали обидва водія і дві пасажирки іномарки. На місце авто-дорожньої пригоди були викликані рятувальники, які виймали постраждалого з понівеченого легковика. Водій легкового авта отримав закриту травму голови, струс головного мозку, рану язика та травмував ніс. У 20-ти річної пасажирки опеля закрита травма голови та забій шийного відділу хребта, а 18-річній дівчині дістався перелом лівого стегна та травма гомілки.
У водія грузовика травма ніг.
Постраждалих відвезли до міської лікарні м. Олександрії.

Читайте також:  В Олександрії гасили 2 пожежі в житловому секторі

Поліція, що працювала на місці аварії, попередньо передбачає, що знехтував правилами дорожнього руху водій легкового авто, який не вибрав безпечну швидкість та виїхав на зустрічну смугу, де і відбулося зіткнення.

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ