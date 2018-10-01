В Олександрії знову ДТП, цього разу з наслідками

Сьогодні близько 7:30 сталася аварія по вул.Шевченка біля кафе «Аист». Як стало відомо, зіткнувся грузовик ЗІЛ з легковим авто «OPEL Omega». Інформує Голос Громади з посиланням на сайт ДСНС

В ДТП постраждали обидва водія і дві пасажирки іномарки. На місце авто-дорожньої пригоди були викликані рятувальники, які виймали постраждалого з понівеченого легковика. Водій легкового авта отримав закриту травму голови, струс головного мозку, рану язика та травмував ніс. У 20-ти річної пасажирки опеля закрита травма голови та забій шийного відділу хребта, а 18-річній дівчині дістався перелом лівого стегна та травма гомілки.

У водія грузовика травма ніг.

Постраждалих відвезли до міської лікарні м. Олександрії.

Поліція, що працювала на місці аварії, попередньо передбачає, що знехтував правилами дорожнього руху водій легкового авто, який не вибрав безпечну швидкість та виїхав на зустрічну смугу, де і відбулося зіткнення.