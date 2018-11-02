Дванадцять олександрійських офіцерів отримали квартири, а міський голова тепер має пістолет

1 листопада у військовій частині №2269, яка дислокується на території нашого міста, відбувся урочистий захід: вручення ордерів на отримання квартир дванадцятьом військовослужбовцям. З такої нагоди до Олександрії прибув командувач військами Національної гвардії України, генерал-полковник Юрій Аллеров. Урочистість проходила на плацу військового підрозділу, де вишикувався його особовий склад, у присутності представників державної і місцевої влади, громадськості та ЗМІ.

Відкрив захід командувач Нацгвардії. Перед тим, як особисто вручити кожному з дванадцятьох іменинників дня їхні заповітні мрії, втілені у гарно оформлені у рамочці під склом документи-ордери з прикріпленими до них ключами, генерал Аллеров зауважив, що це відбулося завдяки виконанню державою розпорядження Президента України П.Порошенка щодо посилення уваги і турботи до потреб армії, військовослужбовців та їхніх родин. За словами командувача, олександрійська військова частина відзначилася високим рівнем виконання покладених на неї завдань як у мирний час, так і у війні, підступно розв`язаній в Україні тими, хто раніше вважався нашими побратимами. На жаль, у сучасних бойових діях особовий склад вч №2269 зазнав втрат, у зв`язку з чим командувач Нацгвардії закликав присутніх вшанувати пам`ять полеглих військовослужбовців хвилиною мовчання, після чого він, а також присутні офіційні особи Кіровоградської облдержадміністрації, Олександрійської районної ради, Олександрійської райдержадміністрації, Олександрійської міської ради та представники громадськості поклали квіти до пам`ятних стел «Захисникам Вітчизни» та «Учасникам бойових дій в Афганістані».

Після цього командувач даного роду військ оголосив церемонію вручення ордерів. Щасливими власниками нового житла, збудованого у центрі міста, стали дев`ять кадрових військових у званнях від полковника до капітана та троє офіцерів цієї ж частини, звільнених у запас.

А щасливим власником пістолета системи «Форт» став міський голова Степан Цапюк: саме таку нагороду у вигляді справжньої вогнепальної зброї вручив йому генерал-полковник, як відзнаку Міністерства внутрішніх справ України – за сприяння обороноздатності держави.

Перед присутніми також виступив з привітанням Народний депутат України Анатолій Кузьменко. Він подякував командувачу Нацгвардії за високу оцінку ролі олександрійських гвардійців у захисті суверенітету України, а керівництву держави – за проявлену турботу про її захисників.

Потім вітальне слово промовив перший заступник голови Кіровоградської облдержадміністрації Сергій Коваленко, який відзначив увагу держави до потреб військовослужбовців, що також є запорукою надійності армії і миру в державі.

Міський голова Степан Цапюк та голова ветеранської організації Олександрійського авіаційного гарнізону В.Ганжа, у свою чергу, також привітали офіцерів-гвардійців з їхнім святом – отриманням нових квартир.