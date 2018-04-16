Дві гри ФК«Олександрія»: основний і молодіжний склад

15 квітня ФК «Олександрія» у рамках 27-го туру чемпіонату Української Прем`єр-ліги зустрічалася з ФК «Олімпік» (Донецьк). Гра проходила в Києві, на стадіоні «Динамо» ім. Валерія Лобановського у присутності 575 глядачів. Суперники розпочали поєдинок без будь-яких розвідувальних дій. Добре знаючи один одного, обидві команди відразу ж узялися до справи. М’яч майже не затримувався в середині поля і відразу ж адресувався в атакувальні редути. Обдві команди відповідали атакою на атаку, показуючи достатньо якісний футбол, зазначає інформаційно-аналітичний центр ФК «Олександрія».

Чим ближче йшло до завершення зустрічі, тим більше моментів біля воріт суперника створювали олександрійці. Та хоча гравці «Олександрії» мали більш зіграний вигляд, демонстрували якіснішу гру проти суперника, наща команда сьогодні знову повернулася до «традиційної» нічиєї: незважаючи на значну кількість гольових моментів, суперники так і не відкрили рахунок (0:0).

А двома днями раніше, 13 квітня молодіжний склад ФК «Олександрія» зіграв черговий матч 27-го туру Всеукраїнських змагань з футболу серед команд U-21 клубів Української Прем`єр-ліги з однолітками ФК «Маріуполь». Зустріч походила у Маріуполі, на стадіоні «Західний». З перших хвилин матчу було помітно, що обидві команди налаштовані надзвичайно рішуче. Уже на двадцятій хвилині з пенальті рівняє рахунок маріуполець Денис Арендарук, а на 59-й переграти олександрійського голкіпера Антона Павлова вдається Івану Семеніхіну. Ще за півтора десятка хвилин м’яч у ворота гостей забиває Артур Авагімян. Незважаючи на те, що гості створювали біля воріт господарів більше моментів протягом усієї гри, рахунок у матчі залишився переконливим – 3:1 на користь господарів.