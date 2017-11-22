Дві патронатні сім’ї створили на Олександрійщині

Рішення про створення двох патронатних сімей в Олександрійському районі було ухвалено вчора, 21 листопада, у ході зустрічі голови Олександрійської РДА Богдана Курупа, директора районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ірини Чемерис, та інших представників районних структурних підрозділів РДА, що надають соціальні послуги населенню з кандидатами у патронатні вихователі та їхніми помічниками. До співбесіди з кандидатами долучилися і представники обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Сергій Пастернак та його заступник Олена Коваленко.

Про це йдеться на сайті Олександрійської РДА.

Учасники зустрічі ухвалили позитивне рішення про укладання відповідних угод з кандидатами у патронатні вихователі. Тож після підписання угоди та після ще одного навчання з мультидисциплінарною командою, що відбудеться на початку грудня, до патронатних батьків будуть направляти на тимчасове виховання дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Вже з наступного місяца патронатні вихователі будуть готові приступити до роботи. В патронатних родинах діти зможуть перебувати протягом шести місяців.