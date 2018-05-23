Дві перемоги футбольних команд ДЮСШ «Колос» (Олександрійський район)

Відбувся матч ХІІІ туру Першості Кіровоградської області з футболу, повідомляє прес-служба Олександрійської райдержадміністрації. Гравці Олександрійської районної дитячо-юнацької спортивної школи «Колос» зустрічалися зі своїми однолітками з ДЮСШ «Тясмин» (смт Олександрівка) на стадіоні у с. Головківці.

Команда з Олександрійщини у віковій категорії «Молодші юнаки» (гравці 2005-2006 р.р.н.) повністю контролювала хід поєдинку і зуміла забити 3 голи у ворота суперника, не пропустивши у власні жодного. Забиті м`ячі на рахунку Богдана Білоуса, Андрія Кулішкіна та Антона Безкоровайного. Гарну гру також показали Іван Наумов (смт. Нова Прага, тренер Великий М.В), Антон Безкоровайний (смт. Приютівка, тренер Дюшко С.О.), Іван Логачов (с. Головківка, тренер Голосенко А.В.).

А команда ДЮСШ »Колос» вікової групи 2003-2004 р.р.н. впевнено перемогла своїх ровесників з розгромним рахунком 10 : 2. Голами відзначилися тричі Михайло Гейко, Даніїл Беліков, Микола Макаренко. Також якнайкраще себе показали на полі Михайло Гейко, Микола Макаренко (с. Новоселівка, тренер Губа В.Л.), Даніїл Беліков та Іван Ситник (смт Нова Прага, тренер Великий М.В.) І Артем Копцев (с. Косівка, тренер Решетняк К.А.).