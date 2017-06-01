Дві пожежі в Олександрії протягом однієї доби

За добу, що минула, рятувальники 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрії двічі виїжджали на пожежі житлових будинків, повідомляє прес-служба обласної ДСНС.

Так, нагадаємо 31 травня о 14:49 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вул. Бачинського. Як з’ясувалось по прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів, горить покрівля житлового будинку, що не експлуатується, на площі 50 м2 та речі домашнього вжитку в будинку на площі 30 м2 . Силами 12 чоловік особового складу та 3 одиниць техніки о 15:15 пожежу було локалізовано та о 16:15 – ліквідовано.

1 червня о 02:36 виникла пожежа речей домашнього вжитку на площі 5 м2 та обшивки балкону на площі 8 м2 на 5-му поверсі 5-поверхового житлового будинку на просп. Соборний. Зусиллями 19 чоловік особового складу та 3 одиниць техніки о 03:15 пожежу було локалізовано та о 03:40 – ліквідовано. В обох випадках травмованих та загиблих немає. Причини пожеж встановлюють фахівці