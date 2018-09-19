Дві школи на Олександрійщині стали дев`ятирічками

Як вже повідомлялося раніше, на останній сесії Олександрійської районної ради ухвалено рішення про зміну найменувань двох навчальних закладів – Лікарівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» та Новоселівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.- ДНЗ». Відтепер вони отримали назви Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» (Лікарівський та Новоселівський – відповідно).

Як пояснила «Голосу Громади» головний спеціаліст відділу освіти Олександрійської районної державної адміністрації Світлана Михайленко, зміна найменувань викликана переведенням даних навчальних закладів з повної середньої освіти на термін навчання 9 класів, що у свою чергу, спричинене недостатньою кількістю учнів старших класів. Так, за словами посадовця, у нинішньому навчальному році до Лікарівського НВК пішов 61 учень (дошкільнят -23), а до Новоселівького – 51 (21 дитина дошкільного віку).