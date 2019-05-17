Двох вчителів з Олександрії удостоять обласними преміями

Днями, під головуванням Олександра Чорноіваненка, за участі першого заступника голови облдержадміністрації Сергія Коваленка, відбулося засідання комісія з питань призначення обласних премій обдарованим учням, педагогічним та науково-педагогічним працівникам.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облради.

Підсумками засідання стало вирішення нагородити 86 преміями 80 учнів-переможців 3-го обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів. 47 учнів із Кіровоградщини, які є членами Малої академії наук, отримають премії за перемогу у захисті науково-дослідницьких робіт.

Крім цього, 9 обласних премій присуджено керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, учні яких здобули найбільшу кількість перемог на вищевказаних конкурсах.

Серед олександрійських преміантів бачимо: