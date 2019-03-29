Двоє депутатів сільських рад на Кіровоградщині не оприлюднювали свої доходи та витрати впродовж 2 років

Прокуратура Кіровоградської області продовжує боротьбу з корупцією й повідомляє про двох депутатів сільських рад на Кіровоградщині, які не подавали електронну декларацію 2 роки поспіль.

Інформує Голос Громади з посиланням на сайт Прокуратури у Кіровоградській області.

Підозру щодо корупції повідомлено депутатам Федірківської та Захарівської сільських рад Світловодського району, які умисно не подавали е-декларації за 2016-2017 роки, мотивуючи це відсутністю доступу до Інтернету.

Оскільки до закінчення терміну подання декларації залишилося всього декілька днів звертаємося до осіб, які є суб’єктами декларування в обов’язковому порядку виконати вимоги Закону України «Про запобігання корупції». Нагадуємо, що невиконання вимог фінансового контролю тягне за собою відповідальність – як адміністративну так і кримінальну.