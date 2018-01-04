Двоє дітей-сиріт з Олександрії отримають квартири

Таку інформацію оприлюднила прес-служба Кіровоградської ОДА.

Квартири були придбані за державний кошт. “Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, придбано 5 квартир, які будуть використовуватися як соціальне житло, зокрема у Долинській (3 однокімнатні квартири) та в Олександрії (2 двокімнатні квартири)”, – йдеться у повідомленні Кіровоградської ОДА.

Як зазначається на сайті ОДА, із придбанням даних приміщень можливо довлаштувати до дитячих будинків сімейного типу 13 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Крім цього можна забезпечити соціальним житлом 7 осіб, з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.