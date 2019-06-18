Двоє футболістів «Олександрії» у вирішальному поєдинку стали чемпіонами світу

Збірна України U-20 зокрема й гравці «Олександрії» Кирило Дришлюк і Денис Устименко на змаганнях у Польші здобули вольову перемогу над збірною Кореї. З рахунком 3:1 у вирішальному поєдинку польського мундіалю стали чемпіонами світу.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт «Федереції футболу України».

Юнацька збірна України завдяки перемозі над корейськими суперниками вперше в історії здобула титул чемпіона світу.

Підопічні Олександра Петракова у півфіналі вибили міцну Італію, а корейці на попередній стадії здолали збірну Еквадору і, як і збірна України, уперше пробилися до фіналу Чемпіонату світу.

Під час змагань юнацька збірна України не програла жодного матчу.