Двоє олександрійських педагогів претендують на обласну премію Сухомлинського

Сьогодні, 8-го вересня, під головуванням Олександра Чорноіваненка відбулося засідання конкурсної комісії по присудженню обласної педагогічної премії імені В.О.Сухомлинського.

Про це повідомляється на сайті Кіровоградської обласної ради.

Обговоривши претендентів, шляхом таємного голосування члени комісії визначились із лауреатами:

Дудіч Ганна Вікторівна – вчитель англійської мови НВО «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеня «Гармонія» – гімназія ім. Тараса Шевченка – Центр позашкільного виховання «Контакт» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» (м. Кропивницький);

Балуба Олена Анатоліївна – вчитель іспанської мови навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній заклад І-ІІІ ступенів № 9 – спеціалізована школа» Олександрійської міської ради (м. Олександрія).

Плецька Валентина Миколаївна – директор Глодоської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новоукраїнської районної ради (Новоукраїнський район);

Дрєєв Олександр Миколайович – науковий керівник секції «Інформатика» та «Технології програмування» Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді (м. Кропивницький);

Гарасюта Ірина Миколаївна – викладач спеціальних дисциплін державного вищого навчального закладу «Олександрійський політехнічний коледж» (м. Олександрія).

Нагородження лауреатів відбудеться 27 вересня під час урочистих заходів до Дня працівників освіти України.