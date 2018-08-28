Двоє жителів Олександрійщини отримали державні нагороди з нагоди Дня Незалежності України

Згідно з Указом Президента України №241/2018 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Незалежності України» двоє жителів Олександрійщини отримали відзнаки.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської обласної ради.

Відзнаку «Заслужений працівник сільського господарства України» отримав директор з виробництва ТОВ «УкрАгроКом» Згама Віталій.

А голові Олександрійської міської громадської організації «Спортивний клуб «Європа-крос» Чебишеву В’ячеславу присвоєно звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України».