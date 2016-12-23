Директорку Олександрійського політехнічного коледжу привітав губернатор

Як раніше повідомляв Голос Громади з нагоди 25-ї річниці підтвердження всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності України указом Президента України №533/2016 за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю присвоєно почесне звання “Заслужений працівник освіти України” директорові державного вищого навчального закладу “Олександрійський політехнічний коледж” Савченко Ларисі Миколаївні.

Сьогодні, 23 грудня на початку проведення сесії Кіровоградської обласної ради Ларису Миколаївну привітав очільник Кіровоградщини Сергій Кузьменко та вручив нагрудний знак “Заслужений працівник освіти України”.

Голос Громади щиро вітає Ларису Миколаївну з присвоєнням почесного звання.